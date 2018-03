Reese Witherspoon in Disney-Komödie

Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon, die zuletzt in der Agenten-Komödie «Das gibt Ärger» mit Tom Hardy, Chris Pine und Til Schweiger auf der Leinwand zu sehen war, könnte bald von Paul Feig Regieanweisungen erhalten.

Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon könnte bald von Paul Feig Regieanweisungen erhalten. Foto: DPA

Der Regisseur, der mit der derben Komödie «Brautalarm» Furore machte, will die Disney-Komödie «Wish List» inszenieren, wie der «Hollywood Reporter» berichtet. Witherspoon habe bereits zugesagt, Feig verhandle noch mit dem Studio. Die Story dreht sich um eine Karriere-Frau (Witherspoon), deren Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird, als all ihre Kinderwünsche in Erfüllung gehen. Seit dem «Brautalarm»- Erfolg hat Feig noch kein neues Projekt in Angriff genommen. Im vorigen Herbst war er kurzfristig von der geplanten «Bridget Jones»-Fortsetzung, «Bridget Jones' Baby», abgesprungen. Als Grund wurden kreative Differenzen genannt. Der dritte Teil der Liebeskomödie um die frustrierte Britin soll nun von Peter Cattaneo inszeniert werden.