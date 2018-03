«Rain Man» erfolgreichster Cruise-Film in Deutschland

Sein größter Erfolg ist schon fast 25 Jahre alt: Tom Cruise, der an diesem Dienstag seinen 50. Geburtstag feiert, lockte mit «Rain Man» aus dem Jahr 1988 mehr als sechs Millionen Besucher in die deutschen Kinos.

Dustin Hoffman als Autist (l) und Tom Cruise (r) als sein Bruder in einer Szene des Films "Rain Man" (1988).

Foto: United Artists – DPA

Der Film, in dem Cruise als Filmfigur Raymond mit seinem autistischen Bruder (Dustin Hoffman) durch die USA reist, war auch bei den Kritikern ein voller Erfolg und wurde mit vier Oscars ausgezeichnet. Seit dem Beginn seiner Karriere schauten hierzulande mehr als 50 Millionen Menschen die über 30 Kinofilme mit Cruise, wie die Marktforscher von Media Control am Dienstag in Baden-Baden mitteilten. Seinen Durchbruch erlebte der Scientologe 1986 mit «Top-Gun». Rund 4,26 Millionen Besucher sahen ihn damals in der Rolle des Kampfjetpiloten Pete «Maverick» Mitchell. Etwas erfolgreicher war «Mission:Impossible II» aus dem Jahr 2000, der mit 4,26 Millionen Zuschauer auf Platz drei der deutschen Cruise-Charts landete.