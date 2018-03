Oscar-Preisträgerin Dorothy Malone mit 92 Jahren gestorben

Sie war in vielen Hollywood-Filmen der 1950er und 1960er Jahre zu sehen, nun ist die Schauspielerin Dorothy Malone im Alter von 92 Jahren gestorben.

Dorothy Malone und der Schauspieler Anthony Quinn posieren im Jahr 1957 bei den Academy Awards in Los Angeles mit ihren Oscars.

Foto: AP/dpa/Archiv

Los Angeles (dpa). Die amerikanische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Dorothy Malone, die vor allem in den 50er und 60er Jahren in Hollywood Erfolg hatte, ist tot. Sie starb am Freitag im texanischen Dallas, wie ihr Manager Burt Shapiro dem Filmblatt „Hollywood Reporter“ mitteilte.

Malone wurde 92 Jahre alt. Auf ihrer Sternen-Plakette auf dem Walk of Fame in Hollywood sollten am Freitag Blumen niedergelegt werden, teilten die Betreiber der berühmten Flaniermeile mit.

Für ihre Nebenrolle in dem Melodrama „In den Wind geschrieben“ (1956) an der Seite von Rock Hudson und Lauren Bacall hatte Malone den Oscar gewonnen. Mit Bacall und Humphrey Bogart stand sie zuvor schon für den Krimi „Tote schlafen fest“ (1946) vor der Kamera. Sie drehte mehrere Western, darunter „Der Mann mit den goldenen Colts“ mit Henry Fonda und Anthony Quinn und „El Perdido“ mit Rock Hudson und Kirk Douglas.

Vier Jahre lang spielte sie die Matriarchin in der TV-Familienserie „Peyton Place“. Ihre letzte Filmrolle hatte sie 1992 an der Seite von Sharon Stone in dem Thriller „Basic Instinct“.