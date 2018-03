Oscar-Preisträger Barry Jenkins dreht Entführungsthriller

Mit dem Independent-Drama „Moonlight“ hatte Jenkins im vorigen Jahr drei Oscars gewonnen. Jetzt will der Regisseur einen Thriller über eine Flugzeugentführung drehen.

Der Regisseur will einen Entführungsthriller drehen.

Foto: Jordan Strauss/Invision – dpa

Los Angeles (dpa). US-Regisseur und Oscar-Preisträger Barry Jenkins („Moonlight“) will mit US-Schauspieler Chadwick Boseman („Get on Up“, „Captain America: Civil War“) einen Entführungsthriller drehen.

Boseman, der das Drehbuch für das geplante Drama „Expatriate“ schrieb, soll eine der Hauptrollen übernehmen, wie die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ am Freitag berichteten. Der internationale Thriller dreht sich um eine Flugzeugentführung in den 1970er Jahren. Marc Platt („La La Land“) ist als Produzent an Bord.

Jenkins' Independent-Drama „Moonlight“ hatte im vorigen Jahr drei Oscars gewonnen, darunter den Top-Preis als bester Film und für Jenkins' adaptiertes Drehbuch. Sein Folgeprojekt ist die Romanverfilmung „If Beale Street Could Talk“ (dt. Titel „Beale Street Blues“) über den Kampf einer jungen schwarzen Frau um ihren Geliebten, der unschuldig im Gefängnis sitzt.

Boseman drehte zuletzt unter der Regie von Ryan Coogler („Creed“) den Actionfilm „Black Panther“. Die Marvel-Comic-Verfilmung um den schwarzen Superhelden T'Challa, alias Black Panther, kommt Mitte Februar in die Kinos.