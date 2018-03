Norbert Lechner: Kindheit ist Abenteuer

Pfeile schnitzen, im Fluss baden, Feuer machen – und alles ohne die Eltern. Für viele Kinder ist das der Inbegriff von Abenteuer. Doch heute können die Wenigsten so frei umherstreifen. Der Gipfel der Verwegenheit für sie ist der Abenteuerspielplatz.

Abenteuer in Bayern: Tom (Benedikt Weber, l.) und Hacke (Xaver Maria Brenner).

Foto: Zorrofilm – DPA

Der Kinofilm «Tom und Hacke» zeigt eine Kindheit im Nachkriegsbayern, als Eltern kaum Zeit hatten, ihren Nachwuchs ständig zu überwachen. Regisseur Norbert Lechner hat in die Verfilmung von Mark Twains Jugendbuch «Tom Sawyer» auch eigene Erinnerungen eingebracht, obwohl er später – in den 1960er Jahren – groß wurde. «Ich war bei den Pfadfindern. Da habe ich jede Menge Abenteuer erlebt, freiwillig oder unfreiwillig», sagte der gebürtige Münchner im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa.

In ihrem Film wachsen Tom und der heimatlose Hacke völlig frei auf. Wie unterscheidet sich das Leben der Kinder heute von dem, was «Tom und Hacke» erleben?

Lechner: «Sie sind viel ferner von der Natur. Für viele ist das etwas Ungewohntes. Ich leite immer noch eine Pfadfindergruppe. Als meine Kinder in das Alter kamen, habe ich das wieder angefangen. Für viele Kinder, die neu dazu kommen, ist das gewöhnungsbedürftig: draußen sein, im Zelt schlafen, ein Feuer machen. Wenn man sich wie die Kinder in meinen Filmen die ganze Zeit im Freien rumtreibt, ist das ein ganz anderes Leben, als wenn man vor dem Fernseher oder Computer sitzt.»

Warum spielt der Film ausgerechnet nach dem Zweiten Weltkrieg, warum nicht heute?

Lechner: «Wir haben darüber nachgedacht, den Film in die Gegenwart zu verlegen. Aber die Kinder heute erleben eine ganz andere Kindheit. Das gibt es vielleicht in sozialen Brennpunktgebieten, dass sich Kinder die ganze Zeit unbeaufsichtigt rumtreiben. Wir hatten das Gefühl, dass das dann zum Sozialdrama kippt. Erstaunlich war, wie gut die Geschichte in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeht. Die Kindheit war damals sehr ähnlich wie die, die Mark Twain in den US-amerikanischen Südstaaten beschreibt: Die Kinder leben ihr eigenes Leben und die Erwachsenen haben kaum Zeit für sie. Nach dem Krieg waren viele Väter in Gefangenschaft oder gefallen. Die Mütter mussten ums Überleben kämpfen und die Kinder waren sich selbst überlassen.»

Im Film zeichnen Sie ein sehr realistisches Bild der damaligen Zeit. Das ungebundene Leben der Kinder wird nicht romantisch verklärt. Wie haben Sie das hingekriegt?

Lechner: «Meine Sorge war eher, dass das so ein Depri-Film wird. Man kennt das von Dokumentationen und Spielfilmen über damals: Alles ist in entsättigten Farben, es wird die Schwere der Zeit geschildert. Der Drehbuchautor Autor Rudolf Herfurtner ist Jahrgang 1946, er hat diese Zeit selber miterlebt. Er meinte, dass das für die Kinder eine große Abenteuerzeit war. Sie hatten nicht viel zu essen, die Eltern waren nicht da, aber es war ein großes, tolles Abenteuer. Es war mir wichtig, das zu erzählen. Die Kinder haben nichts, sie müssen hungern, sie leiden unter dem Mangel, aber es geht ihnen nicht schlecht.»

Interview: Cordula Dieckmann, dpa