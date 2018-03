Aus unserem Archiv

Berlin

Die Jungschauspieler Jonas Nay und Jasna Fritzi Bauer sind am Donnerstagabend in Berlin mit dem Nachwuchspreis «New Faces Award» ausgezeichnet worden. Nay erhielt die Auszeichnung für seine Rolle in dem Film «Homevideo», Bauer überzeugte die Jury in «Ein Tick anders».