Neuer Thriller mit Anne Hathaway floppt in Amerikas Kinos

Der Thriller „Serenity“ startet in Nordamerika mit wenig Erfolg. Er landet nur auf dem achten Platz im wöchentlichen Ranking. Auf Platz eins bleibt „Glass“.

