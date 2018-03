Neue Rolle für Chloë Grace Moretz

Die 15-jährige «Hugo Cabret»-Darstellerin Chloë Grace Moretz hat eine weitere Hollywood-Rolle angenommen. Der Teenager wird an der Seite von Jessica Biel («Happy New Year») und Jeffrey Dean Morgan («Watchmen – Die Wächter») in dem Film «The Devil in the Deep Blue Sea» mitspielen.

Foto: Paul Buck – DPA

Dem «Hollywood Reporter» zufolge übernimmt die Firma AngelWorld Entertainment die Produktion. Popstar Justin Timberlake, der mit Biel verlobt ist, schreibt die Filmmusik. Die Story dreht sich um einen Witwer (Morgan) in New Orleans, der kürzlich seine Frau (Biel) durch einen Autounfall verloren hat. Er freundet sich mit einem jungen Mädchen an (Moretz), das den festen Wunsch hat, den Atlantik in einem Boot zu überqueren. Die Regie übernimmt Bill Purple. Moretz hat sich in den letzten Monaten schon für zwei Filme verpflichtet. In der Indie-Produktion «The Rut» spielt sie die Tochter eines hartherzigen Vaters (Morgan), die sich mit Mutproben seine Anerkennung erkämpfen will.

Moretz ergatterte auch die begehrte Hauptrolle in einer neuen Kinoversion des Stephen-King-Klassikers «Carrie – Des Satans jüngste Tochter», in der einst Sissy Spacek glänzte. Regisseurin Kimberly Peirce («Boys Don't Cry») dreht das Remake.