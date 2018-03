Neu auf DVD: «Young Adult» mit Charlize Theron

Charlize Theron (37) legt keinen Wert darauf, immer die schöne und strahlende Heldin zu sein. Ganz im Gegenteil: Zuletzt war die Hollywood-Schauspielerin, die das «People»-Magazin zu den schönsten Frauen der Welt zählt, immer wieder als Zicke zu sehen.

Orientierungslos: Charlize Theron als Mavis Gary in «Young Adult»:

Foto: Paramount Pictures/Mandate Pictures. – DPA

«Jemand hat mich vor kurzem darauf hingewiesen, dass ich in drei Filmen hintereinander eine Zicke spiele. Und mir war klar – Picasso hatte ja auch seine blaue Periode. Wahrscheinlich bin ich gerade in meiner 'Zicken-Phase'», meinte die Hollywood-Schauspielerin Anfang des Jahres in einem Interview.

In ihrem jetzt auf DVD erschienenen Film «Young Adult» (Regie: Jason Reitman) zeigt sie sich ungewöhnlich hässlich – äußerlich wie innerlich: Sie geht nach einer durchzechten Nacht in Jogginghose auf die Straße, ist nicht sonderlich nett zu ihren Mitmenschen und verfolgt den aberwitzigen Plan, ihre bereits verheiratete Jugendliebe zurückzuerobern. Mavis Gary heißt sie in dem Film.

Die Kritiken waren nicht selten enthusiastisch: «Theron strahlt von der ersten bis zur letzten Sekunde über die Leinwand!», urteilte der Fernsehsender NBC. Ein Autor der Zeitschrift «Newsweek» war besonders begeistert: «Charlize Theron spielte noch nie besser», schrieb er. Das ist zwar leicht übertrieben, aber obwohl Mavis Gary keine Sympathiefigur ist, schafft es Theron, dass man dran bleibt. Die Schauspielschönheit spielt diesen Charakter konsequent authentisch.

Manche der Zuschauer können sich gar mit Teilen dieser Mavis Gary identifizieren: Ihre besten Jahre liegen hinter ihr, sie hat Torschlusspanik und obendrein steckt sie in einem beruflichen Tief. Sie weigert sich erwachsen zu werden. «Alle werden älter, aber nicht jeder wird erwachsen» heißt der Untertitel des Film. Theron sagt dazu kürzlich über sich selbst: «Ich denke nicht, dass ich erwachsen bin. Ich denke nur immerzu: "Mensch, bin ich alt."»