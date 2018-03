Michael Haneke: Ich will mich nicht beurteilen

Regisseur Michael Haneke (70) lässt sich nicht in die Karten schauen. «Ich kann nicht meine eigenen Filme interpretieren. Ich will mich nicht beurteilen, das müssen andere machen», sagte der österreichische Regisseur in einem Gespräch während des französischen Filmfestivals.

Michael Haneke tritt mit «Amour» in Cannes an.

Foto: Stephane Reix – DPA

Er ist der in Cannes mit «Amour» (Liebe) im Wettkampf um die Goldene Palme, Der Film handelt von einem alten Ehepaar, das mit dem Tod konfrontiert wird, und gilt als hoher Favorit im Rennen um die Goldene Palme.

Haneke wollte nicht auf die Frage eingehen, ob er in seinem Drama das Thema Sterbehilfe behandle. «Einen Teufel werde ich darauf antworten. Ich werde mich nicht in dieses Thema einmischen, das überlasse ich den Zuschauern», sagte er. Es könne nicht die Aufgabe eines Regisseurs sein, Meinung zu erzeugen. Er will Fragen stellen, die Antworten muss jeder selber finden.

Haneke verzichtet in «Amour» auf seinen kühlen Blick: Menschlichkeit statt Kammerspiel der Kälte. Ob dieser milde Zug ein Charakteristikum seines Spätwerks sein könnte? «Wenn Sie das so interpretieren wollen», antwortete Haneke kurz.

Die Handlung spielt in Paris in einem großbürgerlichen Appartement. Nicht nur, weil seine Eltern in Wien in einer ähnlichen Wohnung – fast gleiche Einrichtung und Grundriss – gewohnt haben und er dieses Milieu am besten kenne. «Ich mag keine Sozialdramen, das interessiert mich nicht», sagte Haneke. Hätte er Arbeiter statt Musikprofessoren als Protagonisten genommen, hätte man sagen können: «Na ja, wenn die sich eine Krankenschwester leisten könnten, wäre das alles viel leichter». Und das wollte er vermeiden. «Dieses Thema betrifft alle, auch wenn man Geld hat», so der Regisseur.

In dem Drama spielen Jean-Louis Trintignant und Emmanuelle Riva die Hauptrollen. 2009 erhielt Haneke für «Das weiße Band» die Goldene Palme.

Gespräch: Sabine Glaubitz, dpa