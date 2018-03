Meryl Streep braucht keinen Oscar

Im Laufe ihrer langen Karriere wurde Meryl Streep (63) mit zahlreichen Preisen überhäuft. Allein für den Oscar war sie 17 Mal nominiert gewesen, drei Mal konnte sie den Goldjungen mit nach Hause nehmen.

Oscars sind Staubfänger, meint Meryl Streep.

Foto: Tim Brakemeier – DPA

Wichtig aber ist der Schauspielerin etwas anderes: «Was mir etwas bedeutet, ist die Anerkennung meiner Kollegen. Aber die Oscars selbst sind doch nur bessere Staubfänger», meinte Streep in einem Interview des Magazins «InStyle». Für ihre Verkörperung von Margaret Thatcher in «Die eiserne Lady» hatte Meryl Streep in diesem Jahr ihren dritten Oscar gewonnen.