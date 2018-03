McConaughey stößt zu Scorseses Börsen-Thriller

Die Starbesetzung für den Börsen-Thriller «The Wolf of Wall Street» von Martin Scorsese wächst weiter. Nun stößt auch Matthew McConaughey («Killer Joe») zu dem Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, wie das Branchenblatt «Variety» berichtete.

Martin Scorsese holt Matthew McConaughey.

Foto: Sebastien Nogier – DPA

Auch Oscar-Preisträger Jean Dujardin («The Artist»), Jonah Hill und Kyle Chandler sind mit an Bord. Der Film ist eine Verfilmung von Jordan Belforts gleichnamigem Buch über Betrug und Korruption an der New Yorker Wall Street.

DiCaprio wird den Börsenmakler Belfort spielen, der früher für Party- und Drogen-Exzesse bekannt war und 20 Monate wegen Betrugs im Gefängnis verbrachte. McConaughey ist für die Rolle eines Mentors und Bosses des aufstrebenden Maklers vorgesehen. Die Dreharbeiten sollen in diesem Monat in New York beginnen.