Jennifer Lawrence spielt russische Spionin

Sie wird zu eiern knallharter Agentin gedrillt: Jennifer lawrence zeigt Zähne in dem Spionage-Thriller „Red Sparrow“.

Jennifer Lawrence wandelt auf den Spuren von James Bond.

Foto: Jordan Strauss – dpa

Los Angeles (dpa). In dem Psychothriller „mother!“ war Jennifer Lawrence (27) zuletzt als verängstigte junge Ehefrau zu sehen. Nun tritt sie in dem Trailer für ihren neuen Film „Red Sparrow“ als eiskalte Spionin in Aktion. Das Video zeigt Lawrence beim harten Training, als Mörderin und beim Liebesspiel.

Die Story dreht sich um eine verführerische russische Spionin (Lawrence), die auf einen CIA-Agenten angesetzt (Edgerton) wird. Vorlage ist der Roman des früheren CIA-Mitarbeiters Jason Matthews. Regie führte Francis Lawrence, der mit Lawrence bereits die „Tribute von Panem“-Reihe verfilmte. Jeremy Irons und Matthias Schoenaerts spielen ebenfalls mit. Der Streifen kommt Anfang März in die Kinos.