James Franco ist von Fans gerührt

James Franco (34), Multitalent und Frauenschwarm, fühlt sich von den Aufmerksamkeiten seiner vorwiegend weiblichen Fans geehrt.

James Franco (m.) beim Filmfest München.

Foto: Tobias Hase – DPA

«Es rührt mich an, dass die Leute so auf meine Arbeit reagieren», sagte der US-Amerikaner der Nachrichtenagentur dpa bei einem Kurzbesuch auf dem Filmfest in München. «Ich versuche, so demütig und dankbar zu sein, wie ich kann.» Nach der Premiere von drei Filmen auf dem Festival am Vorabend wollte der Schauspieler, Regisseur, Künstler und Autor am Dienstag weiter nach Berlin reisen. Im Januar werde er dort in der Galerie Peres Projects ein Kunstprojekt haben. «Ich stelle einen Kunstfilm vor, den ich als Teil einer Modekampagne gemacht habe», sagte Franco.

Der 34-Jährige Filmemacher hat auf dem Festival neben dem Seifenoper-Remix «Francophrenia» auch seine Regiearbeiten «Idaho» und «My Own Private River» vorgestellt – eine künstlerische Bearbeitungen des Independent-Klassikers «My Own Private Idaho» von Gus van Sant. Dazu hatte er unter anderem bislang unveröffentlichtes Material des Filmdrehs verwendet. Das Original übertreffen wolle er damit nicht, im Gegenteil. «Es ist wahrscheinlich mein liebster Film», sagte Franco. Die Filmreste seien für ihn wie eine Schatzkiste gewesen. Van Sant sei beim Drehen damals sehr innovativ gewesen. «Aber er wollte natürlich trotzdem auch Tickets verkaufen und es in die Kinos bringen.» Franco selbst sah sich bei der Bearbeitung frei von derartigen Zwängen. «Die Leute sollten meinen Film als Kunstwerk sehen, und nicht als kommerziellen Film.»

Franco war in Filmen wie «Spider Man», «Milk» oder «127 Hours» zu sehen. Die Herzen der Frauen eroberte er spätestens mit der Romanze «Eat, Pray, Love», als Liebhaber der sinnsuchenden Liz alias Julia Roberts.