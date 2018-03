«Harry Potter»-Schauspieler an Hitzschlag gestorben

Independence/Death Valley (dpa) – Der britische Schauspieler Dave Legeno, der in der «Harry Potter»-Filmreihe einen Werwolf spielte, ist an einem Hitzschlag gestorben. Dies teilte die Gerichtsmedizin im kalifornischen Bishop mit.

Der 50-Jährige war am vorigen Sonntag im US-Nationalpark Death Valley tot aufgefunden worden. Zwei Wanderer hätten die Leiche in einem entlegenen Abschnitt westlich des Aussichtspunktes Zabriskie Point entdeckt, wie die Polizei des Bezirks Inyo County in Independence mitteilte. Im «Tal des Todes» steigen die Temperaturen im Sommer häufig auf weit über 40 Grad an. Die Parkverwaltung weist Besucher an, ausreichend Wasser zu trinken und körperliche Aktivitäten in der Hitze zu vermeiden.

Dave (eigentlich David) Legeno war in drei der acht «Harry Potter»-Filme in der Rolle des Werwolfs Fenrir Greyback zu sehen. Er hatte kleine Rollen in Filmen wie «Snatch – Schweine und Diamanten» und «Batman Begins». Legeno war auch als Boxer und Wrestler bekannt.