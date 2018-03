Hannah Herzsprung: Sisi-Rolle ist Kindheitstraum

Mit der Rolle der Kaiserin «Sisi» im neuen Film über König Ludwig II. hat Schauspielerin Hannah Herzsprung sich einen Kindheitstraum erfüllt. «Einmal Prinzessin sein, die Kleider», all das habe sie schon als Kind toll gefunden.

Die Schauspieler Sabin Tambrea als König Ludwig II. und Hannah Herzsprung als Kaiserin Elisabeth von Österreich (Sisi).

Foto: Ursula Düren – DPA

Die Schauspielerin Hannah Herzsprung freut sich auf ihre neue Rolle als kaiserin Sisi.

Foto: Sören Stache – DPA

Bei der Vorbereitung für die Rolle habe sie sich vor allem mit dem spannenden Charakter der Kaiserin befasst. «Es war eine sehr spannende Rolle», sagte sie am Donnerstag in den Bavaria-Studios in Grünwald bei München.

In den Studios werden die Dreharbeiten für den neuen «Kini»-Film noch bis Mitte November laufen. Zuvor war an Originalschauplätzen wie Schloss Neuschwanstein, Schloss Herrenchiemsee, Schloss Linderhof und der Residenz in München gedreht worden, der Kinostart ist für Dezember 2012 geplant.

Der 1984 in Rumänien geborene Schauspieler Sabin Tambrea übernimmt in dem Film die Rolle des jugendlichen Königs. Neben ihm und Herzsprung sind Uwe Ochsenknecht als Prinz Luitpold, Axel Milberg als König Max II. und Friedrich Mücke als Richard Hornig zu sehen. Der Komponist Richard Wagner wird von Edgar Selge gespielt.