Gustavo Dudamel mit Hollywood-Stern geehrt

Meist werden Schauspieler oder Sänger mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ geehrt. Mit Gustavo Dudamel ist nun ein Star-Dirigent auf Hollywoods Flaniermeile verewigt.

Los Angeles (dpa). Star-Dirigent Gustavo Dudamel (37) hat am Dienstag in Hollywood seine Sternen-Plakette auf dem „Walk of Fame“ enthüllt.„In Hollywood können Träume wahr werden“, sagte Dudamel, nachdem er auf ...