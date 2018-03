Aus unserem Archiv

Los Angeles

Gerard Butler (42) will es auf der Leinwand mit Terroristen im Weißen Haus aufnehmen. Wie das US-Branchenblatt «Variety» berichtete, übernimmt der schottische Schauspieler und Star aus der Comicverfilmung «300» die Hauptrolle in dem Actionfilm «Olympus Has Fallen».