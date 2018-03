Filme im Wettbewerb der 60. Berlinale

Im offiziellen Wettbewerb der 60. Internationalen Filmfestspiele Berlin (11. bis 21. Februar) werden 26 Filme aus aller Welt gezeigt. dpa dokumentiert die 25 bislang bekannten Filme. Den 26. und letzten Wettbewerbsfilm will Berlinale-Direktor Dieter Kosslick am 1. Februar vorstellen.

- «Jud Süß» – Film ohne Gewissen» von Oskar Roehler (Deutschland), mit Tobias Moretti, Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Justus von Dohnanyi und Armin Rohde

- «Shahada» von Burhan Qurbani (Deutschland)

- «Der Räuber» von Benjamin Heisenberg (Deutschland), mit Andreas Lust und Franziska Weisz

- «The Ghost Writer («Der Ghostwriter») von Roman Polanski (Frankreich/Polen), mit Ewan McGregor, Pierce Brosnan und Kim Cattrall

- «Greenberg» von Noah Baumbach (USA), mit Ben Stiller, Rhys Ifans und Jennifer Jason Leigh

- «Howl» von Rob Epstein und Jeffrey Friedman (USA)

- «The Killer Inside Me» von Michael Winterbottom (Großbritannien), mit Casey Affleck, Jessica Alba und Kate Hudson

- «Mammuth» von Benoît Delépine (Frankreich), mit Gérard Depardieu und Isabelle Adjani

- «En Familie» (A Family) von Pernille Fischer Christensen (Dänemark)

- «En ganske snill mann» (A Somewhat Gentle Man) von Hans Petter Moland (Norwegen), mit Stellan Skarsgård

- «Submarino» von Thomas Vinterberg (Dänemark)

- «San qiang pai an jing qi» (A Woman, A Gun And A Noodle Shop) von Zhang Yimou (China)

- «Tuan Yuan» (Apart Together) von Wang Quanan (China)

- «Caterpillar» von Koji Wakamatsu (Japan)

- «Bal» (Honig) von Semih Kaplanoglu (Türkei)

- «Na Putu» (On the Path) von Jasmila Zbanic (Bosnien)

- «Shekarchi» (The Hunter) von Rafi Pitts (Iran)

- «Eu când vreau sa fluier, fluier» (If I Want To Whistle, I Whistle) von Florin Serban (Rumänien)

- «Kak ya provel etim letom» (How I Ended This Summer) von Alexei Popogrebsky (Russland)

- «Rompecabezas» von Natalia Smirnoff (Argentinien)

AUSSER KONKURRENZ:

- «Shutter Island» von Martin Scorsese (USA), mit Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley und Max von Sydow

- «Please Give» von Nicole Holofcener (USA), mit Amanda Peet

- «The Kids Are Alright» von Lisa Cholodenko (USA), mit Julianne Moore, Annette Benning und Mark Ruffalo

- «My Name Is Khan» von Karan Johar (Indien), mit Kajol und Shah Rukh Khan

- «Otouto» (About Her Brother) von Yoji Yamada (Japan)