Felicity Jones würde gern Theresa May spielen

Für Schauspieler sind lebende Personen immer eine Herausforderung. Dies gilt besonders für Politiker.

Berlin (dpa). Schauspielerin Felicity Jones würde gern die britische Premierministerin Theresa May spielen. „Definitiv. Theresa May wäre faszinierend“, sagte die 35-Jährige Britin („Rogue One: A Star Wars Story“) der „Welt ...