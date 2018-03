Edward Norton ist ein Fan von Jeremy Renner

Hollywood-Schauspieler Edward Norton (42) hatte nie Zweifel daran, dass sein Kollege Jeremy Renner (41) ein würdiger Nachfolger von Matt Damon (41) in der «Bourne»-Thrillerserie sein könne.

Edward Norton hält Jeremy Renner als Matt-Damon-Nachfolger für eine guter Wahl.

Foto: Guillaume Horcajuelo – DPA

«Ich bin schon länger ein Fan von Jeremy. Er ist sehr authentisch, das wirkt sehr überzeugend auf mich. Er ist nicht der übliche blendend aussehende Super-Spion», sagte Norton der TV-Magazin «Entertainment Tonight Canada».

Die neue Folge unter der Regie von Tony Gilroy mit dem Titel «The Bourne Legacy» (Das Bourne Vermächtnis) kommt in Deutschland am 13. September in die Kinos.