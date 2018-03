Dylan McDermott und Gerard Butler als Geheimagenten

Aus unserem Archiv

Los Angeles

In der TV-Serie «Practice – Die Anwälte» spielt Dylan McDermott einen erfolgreichen Anwalt, nun will er auf Terroristen Jagd machen. «Variety» zufolge hat der US-Schauspieler an der Seite von Gerard Butler den Zuschlag für eine Rolle als Geheimagent in dem Thriller «Olympus Has Fallen» bekommen.