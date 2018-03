Dustin Hoffman mit 75 wieder auf Rollensuche

Aus unserem Archiv

New York

Schwierige Typen zu spielen, ist Dustin Hoffmans Stärke. Der zweifache Oscar-Preisträger machte als Autist in «Rain Man» Furore, erregte als verkrüppelter Kleingauner Rizzo in «Asphalt Cowboy» Mitleid und wechselte in «Tootsie» das Geschlecht, um sich die Hauptrolle in einer Fernseh-Seifenoper zu angeln.