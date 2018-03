Drew Barrymore führt bei Endzeitdrama Regie

Hollywoodstar Drew Barrymore (37) will zum zweiten Mal als Regisseurin hinter die Kamera treten. Wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtete, hat ihr das Studio Warner Bros. die Regie des Endzeitdramas «The End» übertragen.

Drew Barrymore führt wieder Regie.

Foto: Paul Buck – DPA

Die Story dreht sich um die Schicksale unterschiedlicher Charaktere am letzen Tag vor dem Weltuntergang. Darunter wird die Geschichte eines Radio-Moderators in London und eines Vaters in Tokyo beleuchtet, der seine Familie sucht. Barrymore werde selbst keine Rolle übernehmen, hieß es.

In ihrem Regiedebüt «Roller Girl» (2011) war sie selbst auf der Leinwand zu sehen. Zuletzt spielte Barrymore in der romantischen Komödie «Verrückt nach Dir» und in dem Tierdrama «Der Ruf der Wale» mit. Die Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin erwartet derzeit ihr erstes Kind. Im Juni hatte sie dem Kunsthändler Will Kopelman ihr Jawort gegeben. Es ist Barrymores dritte Ehe. Über den Drehbeginn von «The End» wurde noch nichts bekannt.