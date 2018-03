Aus unserem Archiv

Leipzig

Die Filme des 54. Internationalen Dokumentar- und Animationsfilmfestivals Leipzig spiegeln vor allem die derzeitigen Veränderungen in der Welt wider. «Die Besucher können beispielsweise durch die Augen der arabischen Filmemacher miterleben, was zu den Revolutionen in Ägypten und Tunesien geführt hat», sagte Festivaldirektor Claas Danielsen am Montag kurz vor der Eröffnung.