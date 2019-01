Dieter Kosslick stellt Programm zur Berlinale vor

Wehmut kommt auf: Die letzte Berlinale von Dieter Kosslick rückt immer näher. Heute wird der Festival-Chef erst einmal Details zum Programm bekanntgeben.

Berlin (dpa). In gut einer Woche beginnen die Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Direktor Dieter Kosslick stellt an diesem Dienstag Details zum Programm vor.„Das Programm werden wir subsumieren unter dem 68er ...