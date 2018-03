Die kommerziell erfolgreichsten Filme der Welt

Bei Spielfilmproduktionen geht es nicht selten um Milliardengeschäfte: Wie erfolgreich ein Film ist, berechnen die Filmstudios anhand der Einnahmen an den Kinokassen. Ein Überblick:

PLATZ 1: An erster Stelle der kommerziell erfolgreichsten Filme steht das Science-Fiction-Spektakel «Avatar – Aufbruch nach Pandora» (2009). Bereits in der sechsten Woche spielte der Streifen von Regisseur James Cameron rund 1,859 Milliarden Dollar (rund 1,32 Mrd Euro) in 122 Ländern ein – davon 70 Prozent außerhalb der USA. Mit rund 237 Millionen Dollar Produktionskosten ist «Avatar» auch der bis dahin teuerste Spielfilm.

PLATZ 2: Mehr als zwölf Jahre lang führte «Titanic» (1997) – ein weiterer Cameron-Film – die Erfolgsliste an. Der mit elf Oscars ausgezeichnete Spielfilm hatte weltweit einen Ertrag von 1,843 Milliarden Dollar. Die beiden Schauspieler Kate Winslet und Leonardo DiCaprio erlangten durch ihre Hauptrollen in dem Drama über die Schiffskatastrophe Weltruhm.

PLATZ 3: Der dritte Teil der Buchverfilmung von Autor J.R.R. Tolkien – «Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs» (2003) – zog allein in Deutschland rund zwölf Millionen Menschen in die Kinos. Insgesamt spielte der Film von Regisseur Peter Jackson 1,119 Milliarden Dollar ein.

PLATZ 4: Der zweite Teil der Piratentrilogie «Fluch der Karibik» (2006) mit Schauspieler Johnny Depp als sonderbarer Captain Jack Sparrow brachte weltweit an den Kinokassen 1,066 Milliarden Dollar ein. Um Produktionskosten zu sparen, wurde der Abenteuerfilm zusammen mit dem dritten Teil gedreht.

PLATZ 5: Mit 1,002 Milliarden Dollar liegt die Batman-Neuverfilmung von Christopher Nolan «The Dark Knight» (2008) nur knapp über der magischen Milliarden-Grenze, dicht gefolgt vom ersten Teil der «Harry Potter»-Verfilmungen (975 Mio Euro). Mehr als die Hälfte der Einnahmen zahlten die Kinogänger in den USA.