Diane Kruger und Ewan McGregor in Cannes-Jury

Die Jury für das 65. Filmfestival von Cannes steht fest: Diane Kruger (35), Ewan McGregor (41) und Jean-Paul Gaultier (60) sollen über die Vergabe der Goldenen Palme mitentscheiden, teilten die Veranstalter am Mittwochabend in Paris mit.

Diane Kruger ist in Cannes beim Filmfest gefragt.

Foto: Sebastian Kahnert – DPA

Bereits im Januar hatten sie den italienischen Filmemacher Nanni Moretti zum offiziellen Jury-Präsidenten gemacht.

Neben der deutschen Schauspielerin Kruger («Mr. Nobody »), ihrem britischen Kollegen McGregor («Star Wars ») und Modemacher Gaultier benannten die Veranstalter am Mittwoch fünf weitere Mitglieder der Jury. Zu ihnen gehören die französische Schauspielerin Emmanuelle Devos, die britische Filmemacherin Andrea Arnold sowie ihr US-Kollege Alexander Payne. Dazu kommen die palästinensische Schauspielerin Hiam Abbass und Raoul Peck aus Haiti.

Zum Wettbewerb um die Goldene Palme sind in diesem Jahr 22 Filme geladen. Deutschland ist auf dem Festival weder im Hauptwettbewerb vertreten noch in der renommierten Nebenreihe «Un certain regard», jedoch an den Produktionen einiger Wettbewerbsbeiträge beteiligt, darunter «Im Nebel» des gebürtigen Weißrussen Sergei Loznitsa. Das Festival vom 16. bis 27. Mai ist das größte Europas.