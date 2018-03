Deutsche Gesellschaft ehrt Armin Mueller-Stahl

Der Schauspieler Armin Mueller-Stahl (80) wird mit dem Preis der Deutschen Gesellschaft für Verdienste um die deutsche und europäische Verständigung ausgezeichnet.

Armin Mueller-Stahl wird geehrt.

Foto: Florian Schuh – DPA

Die Ehrung erhalte Mueller-Stahl in Anerkennung seiner aufrechten Haltung und seines herausragendes Engagements für ein Leben in Freiheit und Würde, teilte die Gesellschaft mit. Der Preis wird am 9. November in Berlin verliehen, dem 22. Jahrestag des Mauerfalls.

Die Auszeichnung ist mit einer Skulptur in Form eines Buchs verbunden, das Preisgeld von 5000 Euro geht traditionell an junge Künstler. Die Deutsche Gesellschaft wurde nach eigenen Angaben 1990 als erster gesamtdeutscher überparteilicher Verein gegründet, Vorsitzender ist Lothar de Maizière.

Mueller-Stahl sei Kuratoriumsmitglied und einer der Gründer der Gesellschaft, die mit dem Preis auch ihren Dank ausdrücken wolle. Im Vorjahr waren Martin Walser und Günter de Bruyn geehrt worden.