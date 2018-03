«Der Hobbit» kommt als Dreiteiler ins Kino

Der neuseeländische Regisseur Peter Jackson («Herr der Ringe») bringt seine «Hobbit»-Saga als Dreiteiler auf die Leinwand.

Regisseur Peter Jackson kaufte sich von seinem ersten Gehalt im Alter von 17 Jahren eine 16mm-Kamera.

Die zunächst als Zweiteiler angelegte Geschichte werde nun als Trilogie erscheinen, gab Jackson am Montag (Ortszeit) zusammen mit Warner Bros. und weiteren Produktionsfirmen in einer Mitteilung auf seiner Facebook-Seite bekannt. Er habe gemeinsam mit Kollegen das noch nicht fertige Material für den ersten und zweiten Teil gesichtet und sie seien alle sehr zufrieden damit gewesen, schreibt Jackson. «Das führte zu der simplen Frage: Nutzen wir diese Chance, um mehr von der Geschichte zu erzählen? Und die Antwort als Filmemacher und Fans war ein uneingeschränktes: 'Ja'.»

Die Reichhaltigkeit der Geschichte des kleinen Hobbits zusammen mit dem ebenfalls von J.R.R. Tolkien verfassten Anhang der «Herr der Ringe»-Bücher ergebe genügend Material für einen dritten Teil. «Der Hobbit: Eine unerwartete Reise» kommt in diesem Dezember in die Kinos, ein Jahr später soll dann «Der Hobbit: Hin und zurück» anlaufen. Der noch titellose dritte Teil könnte im Sommer 2014 folgen, teilte Warner Bros. mit. Alle Filme würden in 3D und 2D auf die Leinwand kommen. Die Mitteilungen von Jackson und Warner Bros. stießen unter Fans auf hohes Interesse: Tausende klickten auf den «Like»-Button bei Facebook und diskutierten online, wie der dritte Teil heißen könnte.

«Der Hobbit» ist chronologisch vor der «Herr der Ringe»-Trilogie angesetzt. Der britische Autor J.R.R. Tolkien erzählt in der 1937 veröffentlichten Vorgeschichte die Abenteuer des Hobbits Bilbo Beutlin. Dieser gehört einem kleinwüchsigen, friedfertigen Völkchen an, das die Fantasiewelt Mittelerde bevölkert.

Jackson hatte im vorigen Jahr in Neuseeland mit den Dreharbeiten begonnen. Der britische Schauspieler Martin Freeman übernimmt die Hauptrolle als Bilbo Beutlin, an seiner Seite spielen Orlando Bloom, Elijah Wood, Ian McKellen und Cate Blanchett in dem Fantasy-Epos mit.