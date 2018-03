DEFA-Regisseur Kurt Maetzig mit 101 Jahren gestorben

Aus unserem Archiv

Berlin

Regisseur Kurt Maetzig, der DDR-Filmgeschichte geschrieben hat, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 101 Jahren in seinem Haus in Wildkuhl in Mecklenburg-Vorpommern, wie seine Witwe der Nachrichtenagentur dpa in Berlin sagte. Sie bestätigte damit einen Bericht der «Leipziger Volkszeitung».