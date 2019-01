Carl-Laemmle-Produzentenpreis für Stefan Arndt

Zum dritten Mal vergeben die Allianz Deutscher Produzenten und die Stadt Laupheim den Preis. Er soll im März in der baden-württembergischen Stadt, in der Carl Laemmle geboren wurde, verliehen werden.

München (dpa). Der mit 40 000 Euro dotierte Carl-Laemmle-Produzentenpreis geht in diesem Jahr an den Filmproduzenten Stefan Arndt. Der 57-Jährige wird für sein Lebenswerk gewürdigt, wie die Produzentenallianz am Freitag ...