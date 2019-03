„Captain Marvel“ wird zum US-Kinohit

Noch nie hat ein Film mit einer Superhelden-Frontfrau zum Auftakt weltweit mehr eingespielt als „Captain Marvel“. In Nordamerika setzte sich die Heldin ohne Probleme an die Spitze der Kinocharts.

New York (dpa). Eine Superheldin hat am Wochenende in Nordamerika für den ersten Superhit des Jahres gesorgt. „Captain Marvel“ mit Brie Larson erzählt von einer bisher eher unbekannten Figur aus ...