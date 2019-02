Berlinale beginnt mit New-York-Film

Der rote Teppich ist ausgerollt: Die 69. Internationalen Filmfestspiele in Berlin gehen los. Der Eröffnungsfilm nimmt das Publikum mit in eine winterkalte Großstadt.

Berlin (dpa). In Berlin beginnen die Internationalen Filmfestspiele. Die Berlinale wird am Donnerstagabend mit „The Kindness of Strangers“ eröffnet.Die dänische Regisseurin Lone Scherfig erzählt von einer Begegnung mehrerer Fremder in ...