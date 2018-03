Batman-Vorpremiere mit Taschen-Check und ohne Masken

Das grausame Massaker bei einer Premiere des neuen Batman-Films in den USA hat deutschen Fans des Superhelden beim Kinobesuch keine Angst gemacht. Zur Vorpremiere von «The Dark Knight Rises» in Bochum kamen die Filmfans ohne Bedenken.

Taschenkontrolle beim Kinobetreiber UCI-Kinowelt in Bochum vor der Mitternachtspremiere des neuen Batman-Films «The Dark Knight Rises».

Foto: Daniel Naupold – DPA

«Ich habe kein mulmiges Gefühl, weil man so etwas ja nicht abwenden kann», sagt Kinogänger Christian Stollmann. «Sonst müsste ich ja vor allem Angst haben.» Trotzdem galten in der Nacht zum Mittwoch in vielen deutschen Kinos schärfere Sicherheitsmaßnahmen als sonst. Taschenkontrollen erwarteten Kinobesucher.

Bei einer Mitternachtspremiere des Batman-Films in Aurora im US-Bundesstaat Colorado hatte der 24-jährige James Holmes in der Nacht zum Freitag ein Massaker angerichtet. Er wird beschuldigt, zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt zu haben.

«Die Waffengesetze in Deutschland sind härter und besser als in den USA», sagt Besucher Pascal Schäpers. Er macht sich keine Sorgen um seine Sicherheit bei der Premiere. Warum denn gerade hier etwas passieren solle, fragt sich ein anderer. Auch Batman-Gucker René Habersaat betont: «Wir sind hier ja nicht in den USA.»

Trotzdem hat der Betreiber UCI-Kinowelt auf die schlimmen Ereignisse in den USA reagiert. Im Eingangsbereich weist ein rotes Schild auf Kontrollen hin. Vor dem Einlass zum Kinosaal überprüfen Kino-Mitarbeiter diesmal nicht nur die Eintrittskarten. «Der Kollege schaut einmal kurz in die Tasche», sagt ein Mitarbeiter freundlich. Ohne Widerspruch öffnen die Besucher Handtaschen und Rucksäcke und entschwinden nach der Kontrolle in Richtung Saal.

«Es ist gut, dass reagiert wurde – auch wenn ich nicht denke, dass es nötig ist», sagt Besucherin Ina Lingner. «Übertrieben» findet die Maßnahme dagegen eine andere Kinogängerin.

Viele Kinobetreiber in Deutschland hatten nach dem Massaker in den USA stärkere Sicherheitsvorkehrungen für den Batman-Streifen angekündigt. In den Cineplex-Kinos hätten die Mitarbeiter mit verstärkter Aufmerksamkeit in den Sälen kontrolliert, sagt Geschäftsführer Kim Ludolf Koch. Auch die Kinokette Cinemaxx wollte ihre Sicherheitskräfte sichtbarer in Erscheinung treten lassen.

Das UCI bat Batman-Fans auf einem Hinweisschild, auf Verkleidungen zu verzichten. Der Attentäter von Aurora, der kurz nach Filmbeginn im Kinosaal wild um sich geschossen hatte, hatte eine Gasmaske wie der Bösewicht Bane getragen – der Widersacher von Batman.

Tatsächlich ist zur Vorpremiere in Bochum niemand in aufwendiger Verkleidung erschienen. «Das ist schade. Ich hätte schon gern ein paar Leute im Kostüm gesehen», sagt Habersaat. Einige Zuschauer tragen Batman-T-Shirts.

Batman-Fan Dennis Meister hofft, dass sich das Attentat nicht negativ auf den Erfolg des Films auswirken wird. «Dann hätte der Attentäter ja sein Ziel erreicht.» Dass es dazu kommt, glaubt Pascal Schäpers aber nicht. «Dafür hat Batman zu viele Fans.» Offiziell kommt der Film in Deutschland an diesem Donnerstag (26.7.) in die Kinos.