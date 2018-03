Batman-Film spielt bereits halbe Milliarde Dollar ein

Der neue Batman-Film «The Dark Knight Rises» zieht viele Zuschauer an – auch wenn es beim US-Kinostart in Colorado einen Amoklauf gab, bei dem zwölf Menschen starben.

Selina Kyle (Anne Hathaway) gibt Gummi.

Foto: Ron Phillips/TM & © DC Comics – DPA

Vom Kinostart in Amerika am 20. Juli bis zum vergangenen Sonntag habe «The Dark Knight Rises» weltweit mehr als 535 Millionen Dollar (435 Millionen Euro) eingespielt, teilte der Medienkonzern Time Warner mit, zu dem das Filmstudio Warner Bros. gehört. Die «Los Angeles Times» berichtete unter Berufung auf Umfragen der Hollywood-Firma NRG, jeder fünfte US-Kinobesucher fürchte sich, den Film anzusehen.

Sowohl in den USA als auch in Deutschland lag der letzte Teil der Batman-Trilogie von Regisseur Christopher Nolan am vergangenen Wochenende an der Spitze der Kinocharts. Allerdings war er bislang weniger erfolgreich als der vergangene Batman-Film «The Dark Knight» im Jahr 2008, der zu den umsatzstärksten Filmen der Geschichte gehört.