Außenseiter gewinnen bei Tribeca Filmfestival

«Una Noche» und «War Witch» heißen die diesjährigen großen Gewinner des Tribeca-Filmfestivals in New York. Beide Filme bekamen gleich in mehreren Kategorien Preise von der Jury zugesprochen.

Regisseur Kim Nguyen (M) mit Robert De Niro und Jane Rosenthal.

Foto: Peter Foley – DPA

In «War Witch», einem Film des kanadischen Regisseurs Kim Nguyen, geht es um die traumatischen Erlebnisse eines 14-jährigen Mädchens im vom Krieg zerrütteten Kongo. «Una Noche» schildert die Fluchtversuche kubanischer Jugendlicher in die USA. Beste Dokumentation wurde «The World Before Her».

Die wenigen Filme mit deutscher Beteiligung beim Festival gingen fast leer aus. Lediglich in einer Nebenkategorie gewann die deutsch-israelische Coproduktion «The Flat». Der Film von Arnon Goldfinger schildert die Spurensuche eines Mannes in der Wohnung seiner gerade gestorbenen Großmutter. «The Flat» ist die Wohnung, in der die Frau 70 Jahre seit ihrer Flucht aus Deutschland im Nahen Osten gewohnt hatte.

«War Witch» beschreibt das Schicksal der 14-jährigen Komona (wunderbar gespielt von der Laienschauspielerin Rachel Mwanza), die von Rebellen aus ihrem Dorf entführt wurde, um als Kindersoldatin missbraucht zu werden. Sie kann fliehen und erlebt zum ersten Mal so etwas wie Glück, doch die Schatten der Vergangenheit holen das Kind ein. Regisseur Nguyen hat seine Produktion auf einer wahren Geschichte aufgebaut, die sich allerdings in Birma statt im Kongo ereignet hatte. Der Film hatte bereits auf der Berlinale Aufsehen erregt, die junge Mwanza hatte einen silbernen Bären bekommen.

In «Una Noche» geht es vor allem um Raul und Elio, zwei kubanische Teenager, die westliche Touristen betreuen – und von deren Wohlstand träumen. Als Raul auch noch beschuldigt wird, einen Ausländer angegriffen zu haben, entschließen sich beide zur Flucht aus dem angeblichen Arbeiterparadies Kuba – wenn da nicht Rauls Zwillingsschwester Lila wäre, die er zurücklassen müsste. Die Jury lobte, dass die kubanisch-britisch-amerikanische Coproduktion «die nervöse Energie der ruhelosen kubanischen Jugend» bemerkenswert darstelle.

Überschattet wurde der Erfolg von einem Vermisstenfall: Anailin de la Rua de la Torre und Javier Nuñez Florian, «Lila» und «Elio», sind Medienberichten zufolge auf dem Weg zum Festival verschwunden.

Die Jury vergab Preise in etwa einem Dutzend Kategorien. Besonders hervorgehoben wurden dabei noch «The World Before Her» und «Wavumba». Im letzteren beschreibt der niederländische Filmemacher Jeroen van Velzen das Leben des alten Fischers Masoud aus Kenia. Mit einem letzten spektakulären Fang will er noch einmal die Vergangenheit aufleben lassen. In «The World Before Her», der «Besten Dokumentation», geht es um Ankita and Ruhi. Die beiden jungen Frauen wollen die Wahl zur Miss Indien gewinnen, weil das eine der wenigen Aufstiegsmöglichkeiten für indische Frauen sei. Ihre Hauptfeinde sind religiöse Fundamentalisten.

Das Tribeca-Festival war vor zehn Jahren unter anderem von Oscar-Preisträger Robert De Niro gegründet worden. Damit sollte Tribeca neu belebt werden. Der New Yorker Stadtteil («Triangle below Canal Street») hatte unter dem Terroranschlag vom 11. September 2001 besonders gelitten. Auf dem diesjährigen Festival waren 89 längere und 60 Kurzfilme aus 46 Ländern gezeigt worden.