„Aus dem Nichts“ in den USA weiter auf Erfolgskurs

Der Regisseur Fatih Akin ist nach dem Golden-Globe-Sieg in Los Angeles weiter auf Erfolgskurs. Dort gewinnt der deutsche Film „Aus dem Nichts“ mit Diane Kruger einen wichtigen Kritiker-Preis.

Diane Kruger nahm die Auszeichnung für den besten nicht-englischsprachigen Film entgegen.

Foto: Jordan Strauss – dpa

Los Angeles (dpa). Der Film „Aus dem Nichts“ des Hamburger Regisseurs Fatih Akin (44) hat in Amerika einen weiteren Preis gewonnen. Bei der Verleihung der Critics' Choice Awards in der Nacht zum Freitag wurde das NSU-Drama zum besten nicht-englischsprachigen Film gekürt.

«Wonder Woman» Gal Gadot wurde mit dem #SeeHer Award ausgezeichnet. Mit dem Preis werden außergewöhnliche Leistungen von Frauen in der Entertainment-Landschaft gewürdigt.

Foto: Chris Pizzello/Invision – dpa

Bereits Anfang der Woche hatte der Film den entsprechenden Golden Globe geholt. Die meisten Trophäen beim Critics' Choice Award räumte das Fantasy-Märchen „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“ ab: als bester Film, für die Regie von Guillermo del Toro sowie für Szenenbild und Filmmusik.

Gary Oldman ist als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. In «The Darkest Hour» verkörpert er Winston Churchill.

Foto: Chris Pizzello/Invision – dpa

Akin setzte sich in der Sparte „Foreign Language“ unter anderem gegen die schwedische Kunstbusiness-Satire „The Square“, das französische Aids-Aktivisten-Drama „120 BPM“ und das Kambodscha-Kriegsdrama „First They Killed My Father“ (deutsch: „Der weite Weg der Hoffnung“) von Regisseurin Angelina Jolie durch.

Angelina Jolie, die ein Kleid von Ralph & Russo trägt, musste sich Fatih Akin geschlagen geben.

Foto: Jordan Strauss/Invision – dpa

Akins Hauptdarstellerin Diane Kruger nahm die Trophäe in Santa Monica bei Los Angeles entgegen. Der Regisseur sei leider verhindert, sagte die Schauspielerin. Mit dem Gewinn habe sich ein Traum erfüllt, freute sich Kruger auf der Bühne. Am Sonntagabend hatte Fatih Akin in Beverly Hills persönlich den Golden Globe für den besten Auslandsfilm in Empfang genommen.

Mayim Bialik («The Big Bang Theory») erhielt einen Award als beste Nebendarstellerin. In ihrer Dankesrede verriet sie, dass sie noch nie etwas gewonnen hätte. Den Preis widmete sie ihrem verstorbenen Foto: dpa

„Aus dem Nichts“ erzählt von einer Frau namens Katja Sekerci, die bei einem Bombenanschlag in Hamburg ihren türkischen Ehemann und den gemeinsamen Sohn verliert. Wenig später wird ein Neo-Nazi-Paar verhaftet und angeklagt. Der Prozess zieht sich. Katja sinnt auf Rache. Für Kruger („Troja“, „Inglourious Basterds“), die aus Niedersachsen stammt, war es die erste Kinorolle auf Deutsch.

Nicole Kidman: Nach dem Golden Globe nun der Critics' Choice Award für «Big Little Lies».

Foto: Chris Pizzello/Invision – dpa

„Aus dem Nichts“ ist dieses Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat. Ob das Werk unter die endgültigen Oscar-Kandidaten für den besten fremdsprachigen Film kommt, entscheidet sich am 23. Januar. Dann werden die Nominierungen offiziell bekanntgegeben. Die Vergabe der Oscars ist dann am 4. März.

Nach dem Golden-Globe-Gewinn hatte Akin der Deutschen Presse-Agentur gesagt, er versuche, dem Film so viel Aufmerksamkeit wie möglich in den USA zu verschaffen. „Das ist auch harte Arbeit! Dieses Hin- und Herfliegen und Klinken-Putzen.“ Aber er wolle sich nicht beklagen – „Wie oft hat man das schon?“

Bei den Critics' Choice Awards holte ansonsten der Kriminalfilm „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, der am Sonntag den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen hatte, drei Schauspiel-Auszeichnungen: für Hauptdarstellerin Frances McDormand, Nebendarsteller Sam Rockwell und für das beste Ensemble.

Gary Oldman gewann mit seiner Darstellung von Winston Churchill in „Darkest Hour“ nach dem Golden Globe nun auch den Kritikerpreis als bester Hauptdarsteller in einem Drama.

Die Critics' Choice Awards sind wichtige Kritiker-Filmpreise. Ausgewählt werden sie von mehr als 300 Mitgliedern des Kritikerverbands Broadcast Film Critics Association aus den USA und Kanada. Die US-Schauspielerin Olivia Munn (37, „X-Men: Apocalypse“) stand als Gastgeberin auf der Bühne.