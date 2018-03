Angst vor Amoklauf dämpft «Batman»-Erfolg

Der Amoklauf von Aurora lastet weiter auf Christopher Nolans dritter und letzter «Batman»-Folge: «The Dark Knight Rises» schwang sich in den USA und Kanada zwar erneut an die Spitze der Charts.

Bruce Wayne (Christian Bale) und Selina Kyle (Anne Hathaway) beim Tanz.

Foto: Ron Phillips/TM&DC Comics/Warner Bros. – DPA

Nach vorläufigen Hochrechnungen vom Montag blieb das Ergebnis von 64,1 Millionen Dollar (52,3 Millionen Euro) am Wochenende aber rund 25 Millionen Dollar hinter dem vergleichbaren der ersten «Batman»-Folge 2008 zurück. Und das trotz der inzwischen gestiegenen Eintrittspreise, schrieb die «Los Angeles Times».

Nach Angaben des Blattes stehen amerikanische Kinobesucher offenbar weiter unter Schock. Jeder fünfte «Batman»-Fan fürchte eine Wiederholung der Schießerei bei einer Premierenvorstellung des Films am 20. Juli in Colorado, hätten Umfragen der Meinungsforschungsfirma NRG in Hollywood ergeben. Insgesamt spielte «The Dark Knight Rises» in Nordamerika bisher 289 Millionen Dollar ein. In Deutschland und 56 weiteren Ländern verbesserte der Film sich mit Neueinnahmen von 122,1 Millionen Dollar auf ein Gesamteinspielergebnis von bisher 248,2 Millionen.

Außer «Batman» blieben auch die beiden Neulinge des nordamerikanischen Kinowochenendes hinter den Erwartungen zurück. Die von der Kritik zerrissene Männerkomödie «Nachbarn der 3. Art» (Originaltitel «The Watch») enttäuschte mit einem Einstand von gerade 13 Millionen Dollar. Das derbe Juxspektakel mit Ben Stiller und Vince Vaughn in den Hauptrollen handelt von vier Männern, die aus Sorge vor Einbrechern die Überwachung ihrer Nachbarschaft initiieren, am Ende aber Außerirdische bekämpfen. In Deutschland läuft der Film Anfang September an.

Der zweite Newcomer, «Step Up 4: Miami Heat» mit Channing Tatum, schaffte es sogar nur auf 11,8 Millionen Dollar, vier Millionen weniger als die letzte Folge der vor allem bei jungen Zuschauern beliebten Musik- und Tanzfilmserie. Laut «Los Angeles Times» gehen die Studios davon aus, dass auch der Beginn der Olympischen Spiele an diesem Wochenende etliche potentielle Kinogänger zurückhielt. Im Vergleich zum Vorjahreswochenende schnitt der Ticketverkauf in den USA und Kanada mit einem Minus von 25 Prozent ab.