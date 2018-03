Amber Heard in Thriller-Romanze

Amber Heard war zuletzt in dem Superhelden-Film „Justice League“ in der Rolle der Meeresgöttin Mera zu sehen.

Amber Heard bei den Filmfestspielen in Venedig 2015.

Foto: Ettore Ferrari – dpa

Los Angeles (dpa). Die amerikanische Schauspielerin Amber Heard (31, „Machete Kills“, „Magic Mike XXL“) hat den Zuschlag für die Hauptrolle in der Thriller-Romanze „Run Away With Me“ bekommen. Der französische Regisseur Fred Grivois will noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen, wie „Variety“ berichtet. Die Story dreht sich um eine mysteriöse Frau (Heard) und ihren amerikanischen Liebhaber in Paris, die zusammen vor Kriminellen aus der Modeszene flüchten.