Alcatraz: Legendärer Knast und Hollywood-Kulisse

«Alcatraz ist die berüchtigste Insel der Welt» – so tönt es aus dem Lautsprecher auf der Fähre, mit der die Besucher von San Francisco auf die ehemalige Gefängnisinsel übersetzen. Die Fahrt dauert nur eine Viertelstunde, aber zur Einstimmung gibt es schon viele schauerliche Storys.

Marcus Koenen, Alcatraz-Chef-Aufseher, mit Filmplakaten.

Foto: Barbara Munker – DPA

Rund 1,4 Millionen Touristen besuchen jedes Jahr «The Rock», den Fels in der Bucht von San Francisco. Im Sommer sind die Touren oft wochenlang ausgebucht. Alcatraz ist nicht nur eine Besucherattraktion, es ist auch eine gefragte Hollywood-Kulisse: «Der Gefangene von Alcatraz», «Flucht von Alcatraz», «Murder in the First», «The Rock» und zig weitere Filme, TV-Shows und Werbespots haben das Gefängnis selbst zum Hollywoodstar gemacht.

Die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz.

Foto: Barbara Munker – DPA

Marcus Koenen kennt sich auf der Insel bestens aus. Der gebürtige Kölner, der 1975 als Zehnjähriger mit seinen Eltern nach Kalifornien umsiedelte, sieht als Chefaufseher und Angestellter der Nationalen Parkbehörde auf Alcatraz nach dem Rechten.

«Hier sieht man noch die Blutspritzer von den Schießereien bei «The Rock», erzählt Koenen, in grüner Uniform mit Rangerhut. Er zeigt dabei auf die graue Decke im Krankenhaustrakt des Gefängnisses, wo die Bösewichte des Blockbuster-Actionfilms ihre explosiven Aktionen planten. Die Spritzer sind dunkel verfärbt, fast wie Schimmel. «Das war natürlich kein echtes, sondern künstliches Filmblut».

In dem Action-Streifen von Michael Bay müssen Sean Connery als alter Ex-Häftling und Nicolas Cage als FBI-Beamter einen Weg in das Gefängnis finden, um Bösewichten mit Gasraketen, die sich in dem Zuchthaus verbarrikadiert haben, das Handwerk zu legen. Also Einbruch statt Ausbruch, so drehte Hollywood die Historie 1996 um.

Koenen zeigt auf eine verrostete Badewanne in der Ecke einer großen Zelle. «Da sprang Connery rein, um vor dem Kugelhagel in Deckung zu gehen», erzählt der Ranger über die Dreharbeiten. «Wir haben auch schon Besucher erwischt, die die Szene kannten und es nachmachten, aber die haben wir schnell wieder auf der Wanne rausgeholt».

Von 1934 bis 1963 war Alcatraz das am meisten gefürchtete Gefängnis der USA. Die Felseninsel galt als ausbruchsicher. Hier mussten Gangster-Legenden wie Al Capone, George «Machine Gun» Kelly und Robert Stroud, «The Birdman of Alcatraz», unter schärfsten Bedingungen ihre Strafen absitzen. Heute steht «The Rock» als Museum und als Brutstätte für viele Vögel unter Denkmal- und Naturschutz.

Das macht die berühmte Kulisse zu einem schwierigen Drehort. «Erst Abends, wenn alle Touristen weg sind, dürfen die Crews drehen. Bis Morgens um 9, wenn die Besucher wiederkommen, müssen sie fertig sein», erklärt Alexandra Picavet. Die Parkbeamtin muss für Drehs grünes Licht geben.

Das tat sie auch bei einer Anfrage des deutschen Komikers Mario Barth, der für seine Comedy-Reihe «Willkommen bei Mario Barth» in den historischen Knast ging. «Die drehten bis drei Uhr Morgens durch», erinnert sich Picavet. «Ein bisschen verrückt die Show, aber wenigstens bekamen die Deutschen etwas von Alcatraz zu sehen».

An etwa 50 Tagen im Jahr wird gedreht, meist sind es kleine TV- und Werbeproduktionen, TV-Serien und ab und zu auch große Hollywood- Streifen. Die gespenstige Atmosphäre gibt es umsonst, doch alles andere ist teuer, meint Picavet. «Es gibt hier nichts, kein Wasser, keinen Strom. Die Crews müssen alles mit eigenen Booten auf die Insel befördern. Und dann müssen sie noch die nächtlichen Überstunden der Aufpasser bezahlen».

Wer genau hinschaut, kann beim Besuch der Insel mit ihren langsam verfallenden Gebäuden Dreh-Requisiten erkennen. In einem Tunnel, gleich hinter der Anlegestelle, steht ein alter Truck. Der war in den 1940er Jahren auf Alcatraz im Einsatz, aber auch 1995, als Kevin Bacon dort den Film «Murder in the First – Lebenslang Alcatraz» drehte. Die dramatische Story über einen Häftling, der angeblich jahrelang in einem Kerker gehalten wurde, ist für Koenen einer der schlechtesten Alcatraz-Filme. «Er war spannend anzusehen, aber die historischen Fakten waren total daneben».

Auch Burt Lancaster in der Rolle von Robert Stroud, dem berüchtigten «The Birdman of Alcatraz» («Der Gefangene von Alcatraz»), darf man nicht alles glauben. Es stimmt zwar, dass Stroud hinter Gittern zu einem Vogelkundler wurde. Doch während seiner Jahre in Alcatraz durfte er keine Vögel in seiner Einzelzelle halten. Die Zelle ist heute zu besichtigen, aber Lancaster hat darin nie gedreht. 1962 wurde «The Birdman of Alcatraz» auf einem nachgebauten Set gefilmt, denn Alcatraz war damals noch Gefängnis und somit für Hollywood tabu.

Der Clint-Eastwood-Hit «Flucht von Alcatraz» (1979) über den spektakulären Ausbruch von drei Häftlingen im Jahr 1962 sei Hollywoods beste Darstellung, meint Koenen. Vorsicht aber bei Sean Connerys Streiftouren in den unterirdischen «The Rock»-Tunnelgängen. «Die gibt es gar nicht unter dem Gefängnis», verrät der Ranger. «Hollywood erfindet eben gerne etwas dazu».