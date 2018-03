«21 Jump Street» an der Spitze der US-Kinocharts

Der Cop-Klamauk «21 Jump Street» hat am Wochenende spielend den Spitzenplatz der nordamerikanischen Kinocharts eingenommen.

Die Schauspieler Jonah Hill (l) und Channing Tatum bei der Premiere in Hollywood.

Foto: Michael Nelson – DPA

Der Streifen mit Jonah Hill und Channing Tatum als Undercover-Polizisten an einer Highschool verdiente an seinem Premierenwochenende rund 35 Millionen Dollar (etwa 26 Millionen Euro). Der Kinofilm basiert auf der gleichnamigen TV-Serie, die Ende der 1980er Jahre in den USA zum Kult wurde. Damals schlich sich Johnny Depp als getarnter Polizist in eine Schule und in die Herzen der Mädchen ein. «21 Jump Street» läuft Anfang Mai in den deutschen Kinos an.

«Der Lorax» rutschte nach zwei Wochenenden an der Kinospitze auf den zweiten Rang ab. Dort spielte der 3D-Animationshit immer noch 22,8 Millionen Dollar ein. Der Zeichentrickspaß nach einer Vorlage des amerikanischen Kinderbuchautors Theodor Seuss Geisel, genannt Dr. Seuss, brachte allein in Nordamerika schon mehr als 158 Millionen Dollar in die Kasse. Deutsche «Lorax»-Fans müssen sich noch bis zum 19. Juli gedulden.

Der teure Science-Fiction-Streifen «John Carter – Zwischen zwei Welten» musste sich an seinem zweiten Kinowochenende auf dem dritten Platz mit Einnahmen von 13,5 Millionen Dollar begnügen. Das Fantasyspektakel über einen Soldaten, den es zum Mars verschlägt, soll das Disney-Studio mehr als 250 Millionen Dollar gekostet haben.

«Project X» konnte auf Rang vier nur noch wenige Zuschauer ins Kino locken. Die Komödie um eine Gruppe Teenager, deren Party außer Kontrolle gerät, verdiente gerade vier Millionen Dollar hinzu. Noch schlechter schnitt die Eddie Murphy-Komödie «Noch tausend Worte» ab. Mit 3,8 Millionen Dollar landete der Film auf dem fünften Platz. Der Familienstreifen mit Murphy als geschwätzigem Literaturagenten, dem es plötzlich die Sprache verschlägt, soll Ende Juni in Deutschland anlaufen.