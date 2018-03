«Wer's glaubt wird selig»: Skurriler Komödienspaß

Wunder fallen nicht vom Himmel. Aber vielleicht sind sie ja schon längst da in Gestalt der toten Schwiegermutter. Tiefgläubig war sie schon immer, diese Daisy. Und überirdische Taten, die ihre Heiligkeit beweisen, lassen sich sicher auch finden. Heilige Daisy, hilf!

Georg (Christian Ulmen, l.) versucht den Papst (Nikolaus Paryla) zu überzeugen.

«Wer's glaubt wird selig» heißt der schwarz-skurrile Komödienspaß von Marcus H. Rosenmüller, in dem die Männer aus Hollerbach nach dem Tod der Dame deren Heiligsprechung vorantreiben, allen voran ihr Schwiegersohn Georg (Christian Ulmen). Eine Heilige lockt viele Pilger an und die lassen sehr viel Geld in Hollerbach – soweit die Theorie. Doch sie haben die Rechnung ohne den Vatikan gemacht. Nicht nur ein Wunderprüfer, sondern auch der Papst höchstpersönlich tauchen in dem verschlafenen Skiort auf und sorgen mächtig für Wirbel.

Der Klimawandel hat Hollerbach im Griff. Schnee fällt schon lange keiner mehr und die Touristen bleiben aus. Georg leidet besonders. Ihn hat die Liebe aus dem Norden in die bayerischen Berge verschlagen, wo er nun eine Gastwirtschaft betreibt. In seiner Ehe mit Emilie (Marie Leuenberger) kriselt es. Zärtlichkeiten im Ehebett – Fehlanzeige. Vor allem, wenn nebenan die Schwiegermutter vor ihren Heiligenbildern kniet und lautstark um Vergebung für dererlei Sünden betet. Doch eines Nachts ist sie tot – erschlagen von ihrem massiven Kruzifix.

Georg ist geschockt und hat eine Idee, die er mit seinen Freunden weiterspinnt: Daisy als wundertätige Heilige, die Hollerbach zum Wallfahrtsort macht. Womit sie nicht gerechnet haben: Monsignore Paolo soll die angeblichen Wundertaten im Auftrag des Vatikan überprüfen. Dass Paolo in Wirklichkeit seinen Zwillingsbruder Vincenzo schickt, ahnt keiner. Bald geht es rund in Hollerbach. Während sich die Männer mit irrsinnigen Ideen für die glaubhafte Inszenierung eines Wunders überschlagen, verzweifelt Vincenzo an seiner Priesterrolle, hat er doch von Liturgie keinen Schimmer. Als auch noch der Papst in Hollerbach auftaucht, ist das Chaos perfekt.

Rosenmüller («Wer früher stirbt ist länger tot») hat eine unterhaltsame Komödie geschaffen, die einen ironischen Blick auf den Katholizismus und seinen Wunderglauben wirft, ohne die Kirche zu verspotten. Vor allem Georg alias Ulmen pflegt eher einen sehr naiven Glauben. «Du willst Gott verarschen!», wirft ihm seine Schwägerin Evi vor. Und Georg: «Gott verarschen, der weiß doch noch viel früher, was ich vorhabe, noch bevor ich es weiß.»

Großen Tiefgang hat die Geschichte nicht, doch sie ist sehr vergnüglich. Der Film ist randvoll mit absurd-verrückten Einfällen. Sehenswert ist das Ensemble: Christian Ulmen als linkischer Gastwirt, der Allgäuer Kabarettist Maximilian Schafroth als besserwisserischer Dorflehrer, Simon Schwarz als großspuriger Polizist und Jürgen Tonkel als gewiefter Bestattungsunternehmer. Spaß bereitet auch Hannelore Elsner als wachsbleiche Daisy, während Nikolaus Paryla als sanfter Papst ein Geheimnis hütet. Dabei durchschaut der Heilige Vater rasch, was hinter dem Wunderzauber steckt, getreu dem Schwur der Hollerbacher Männer: «Für unser Dorf und für die Liebe – fürs Geld».