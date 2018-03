Stargespickte Schwangerschaftskomödie mit Cameron Diaz

Ein Kind auf die Welt zu bringen ist immer noch eines der größten Abenteuer des Lebens. Und eine nervliche Herausforderung ohnegleichen.

Wendy (Elizabeth Banks, l.) und Skyler (Brooklyn Decker) werden immer runder.

Foto: Universal Pictures Germany – DPA

Von allen Höhen und Tiefen während der Schwangerschaft und kurz danach erzählt die mit Stars wie Cameron Diaz und Jennifer Lopez besetzte, nicht immer klischeefreie Komödie «Was passiert, wenn's passiert ist», die auf dem gleichnamigen Bestseller der US-Erfolgsautorin Heidi Murkoff basiert.

Der in England geborene Regisseur Kirk Jones («Eine zauberhafte Nanny») schickt fünf Paare, die unterschiedlicher kaum sein könnten, auf eine emotionale, mitunter konstruiert wirkende Achterbahnfahrt, die erst an der Wickelfront endet. Und eine Männergang, angeführt vom Power-Daddy Vic (Chris Rock), komplettiert mit coolen Sport-Buggys und der Lizenz zum Windelnwechseln dieses Panorama des ganz normalen Wahnsinns.

Es herrscht also von Beginn an Baby-Alarm: TV-Fitness-Trainerin Jules (Cameron Diaz) und ihr Mann, der Startänzer Evan (Matthew Morrison), führten bislang ein sorgenfreies Luxusleben in abgeschirmten Promigefilden. Mit Baby dürfte sich da einiges ändern. Völlig andere Probleme hat die Fotografin Holly (Jennifer Lopez), die sich mit kleinen Jobs über Wasser hält und von einem Adoptivkind aus Afrika träumt, weil sie keine eigenen Kinder bekommen kann. Wenn doch nur ihr Ehemann Alex (Rodrigo Santoro) nicht so zögerlich wäre!

Schon voll auf Strampler und Schnuller eingestellt ist die Ratgeberautorin Wendy (Elizabeth Banks), die per Smartphone Nachrichten über ihren Eisprung erhält, während ihrer Schwangerschaft dann aber keineswegs auf Wolke sieben schwebt. Dabei muss sich ihr Ehemann Gary (Ben Falcone) schon viel Spott anhören von seinem Alpha-Vater (Dennis Quaid), der mit seiner geschätzte dreißig Jahre jüngeren Frau Sykler (Brooklyn Decker) – Typ blondes Dummchen – ebenfalls Nachwuchs erwartet.

Schließlich gibt es dann noch die junge Imbissverkäuferin Rosie (Anna Kendrick), die nach einem One-Night-Stand mit dem attraktiven Marco (Chase Crawford) ungewollt schwanger wird. Hier ist dann endgültig Schluss mit lustig. Mehr Schwangere in 110 Minuten geht eigentlich nicht.

Leider zappt Regisseur Kirk Jones auf die Dauer eher wahllos zwischen den lose verbundenen Paaren hin und her, blendet zur Auflockerung immer wieder seine respektlose Daddy-Gang ein, aber ein fesselnder, zu Herzen gehender Ensemblefilm sieht nun wirklich anders aus. Als muntere Sketchparade in Sitcom-Manier funktioniert diese Komödie ganz gut. Das Problem ist eben nur: Viele Schwangerschaften sind gar nicht lustig. Und so sehnt man schließlich auch als Zuschauer den Moment herbei, wenn es endlich in den Kreißsaal geht.