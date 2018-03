Sittengemälde «360» mit Jude Law und Moritz Bleibtreu

Gerne beziehen sich Filmemacher auf literarische Vorlagen. Wenn es sich dann noch um ein Sittengemälde handelt, erzählt in vielen verschiedenen miteinander verwobenen Episoden, scheint Arthur Schnitzlers «Reigen» unausweichlich.

Kleine Episoden über große Gefühle. Da dürfen Jude Law (r.) und Moritz Bleibtreu nicht fehlen.

Foto: PROKINO – DPA

Und so beziehen sich auch der brasilianische Regisseur Fernando Meirelles und sein Drehbuchautor Peter Morgan auf den Klassiker des österreichischen Autors. «360» lautet der Titel des weltumspannenden Blicks auf die Liebe, der mit Jude Law, Moritz Bleibtreu und Anthony Hopkins prominent besetzt ist.

Ausgang nimmt das Kaleidoskop der Sehnsüchte, Enttäuschungen und großen Gefühlen mit der jungen Slowakin Mirka, die sich in Wien von einem schmierigen Fotografen für einen Escort-Service fotografieren lässt und wenig später in einem noblen Hotel auf ihren ersten Freier wartet. Das ist der britische Geschäftsmann Michael (Jude Law), der plötzlich unglaubliche Sehnsucht nach Frau und Kind verspürt und zudem von einem deutschen Geschäftsmann (Moritz Bleibtreu), der die gescheiterten Liebesdienste durchschaut, erpresst wird.

Michaels Frau (Rachel Weisz) trennt sich derweil von ihrem brasilianischen Lover, dessen betrogene Freundin sich gerade auf die Heimreise begibt. Während des Flugs trifft sie einen älteren Mann (Anthony Hopkins), der auf der Suche nach seiner seit Jahren verschollenen Tochter ist, und auf den gerade entlassenen Sexualstraftäter Tyler (Ben Foster). Der hat Mühe, sich gegen Lauras eindeutiges Angebot zur Wehr zu setzen.

Und so geht die Reise weiter: Paris, London, Phoenix. Da gibt es noch den aus Algerien stammenden Arzt und Witwer, der Gewissensbisse hat, weil er sich in seine verheiratete Angestellte verliebt, die ebenfalls Gefühle für ihn hat. Statt sich ihre Liebe zu gestehen, entlässt der gläubige Muslim die Frau, die ihrem Mann längst den Laufpass gegeben hat.

All diese Geschichten, die Meirelles («City of God», «Die Stadt der Blinden») in ruhigen Bildern und intimen Dialogen erzählt, sind hübsch anzusehen. Manche mehr, manche weniger. Es ist unglaubwürdig, dass sich die verletzte Laura ausgerechnet den brutal aussehenden Sexualstraftäter aussucht, um ihre Enttäuschung zum ersten Mal mit schnellem Sex zu übertünchen. Auch mit dem geläuterten, aalglatten Michael trägt Meirelles ein bisschen dick auf. Die kleinen, wirklich ans Herz gehenden Geschichten, wie die von Mirkas Schwester (die vom Anfang), die ausgerechnet mit dem Mann der entlassenen Arzthelferin durchbrennt, erzählt er nicht aus und bleiben dadurch platt.

Und trotzdem stimmt dieser Film einen melancholisch. Meirelles gelingt es trotz der arg klischeehaften Figuren, den Spannungsbogen aufrecht zu erhalten, schafft elektrisierende Momente und transportiert die komplette Bandbreite menschlicher Gefühle und Beziehungen – und hätte sich damit kaum weiter von Schnitzlers auf Sex und Machtmissbrauch ausgerichtetes Drama entfernen können.