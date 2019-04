„Shazam!“: Neuer Superheld verlangt nach Aufmerksamkeit

Der Trend zu mehr Verspieltheit im Superheldenkino findet mit „Shazam!“ eine durchaus unterhaltsame Fortsetzung. Spannend ist auch, dass die Regie von einem Horror-Experten kommt.

Berlin (dpa). Längst ja nimmt sich das amerikanische Superheldenkino nicht mehr so ernst wie einst. Jüngere Filme wie etwa „Ant-Man“ und „Guardians of the Galaxy“ sind voller Ironie und Humor. ...