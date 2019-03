Kidman in „Destroyer“ als verhärmte Polizistin

Nicole Kidman ist in dem Rachethriller „Destroyer“ kaum zu erkennen: Als verhärmte Polizistin zeigt sich die Oscar-Preisträgerin von einer völlig anderen Seite. Karyn Kusama inszeniert ein packendes Cop-Drama.

Los Angeles (dpa). Hollywood-Schönheit Nicole Kidman ist der Inbegriff von perfekter Eleganz. In dem biografischen Drama „Grace of Monaco“ verkörperte sie die schöne Grace Kelly, in dem Blockbuster „Aquaman“ war sie ...