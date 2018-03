Fotografisches Gedächtnis Israels: «Life in Stills»

Das kleine Fotogeschäft in Tel Aviv birgt einen echten Schatz. Die 96-jährige Miriam Weissenstein hütet fast eine Million Fotos ihres verstorbenen Mannes Rudi – es ist das fotografische Gedächtnis Israels.

Miriam Weissenstein und ihr Enkel Ben hüten einen Schatz.

Foto: Moviemento Filmverleih – DPA

Für ihren berührenden Dokumentarfilm «Life in Stills» hat Regisseurin Tamar Tal die alte Dame und ihren inzwischen ins Fotogeschäft eingestiegenen Enkel Ben mit der Kamera begleitet. Rudi Weissenstein war der einzige Fotograf, der 1948 die Zeremonie der Unabhängigkeitserklärung Israels fotografieren durfte. Über Jahrzehnte dokumentierte er die Entwicklung des Staates. Jetzt soll das Fotogeschäft einem Neubau weichen, was Miriam und Ben vor schwere Entscheidungen stellt.

Mit seiner charismatischen, aber sehr eigenwilligen Oma hat es Ben aber auch jenseits des Geschäftlichen nicht ganz leicht. Oft ist sie unleidlich und mit nichts und niemandem zufrieden. Bens Ideen zur Ankurbelung des Geschäft lehnt sie stur ab. Ausgesprochen distanziert reagiert Miriam, als Ben mit seinem Freund zusammen zieht. Und sie weigert sich natürlich strikt, ein Hörgerät zu tragen, so dass Ben immer schreien muss. Aber der gewaltsame Tod von Bens Mutter hat Großmutter und Enkel zusammengeschweißt – obwohl das Sprechen über die Vergangenheit besonders Miriam sehr schwer fällt.

«Life in Stills» – in Deutschland im hebräischen Original mit deutschen Untertiteln zu sehen – ist ein kleiner Film über zwei Individualisten mit großem Herz. Die Regisseurin zeigt keine gestellten Interview-Situationen, sondern fängt ganz authentisches Leben ein. Einige Wochen nach der Premiere in Tel Aviv starb Miriam Weissenstein.