«Entre les Bras»: Doku über zwei Genies am Herd

Jean Reno steht in «Kochen ist Chefsache» schon seit mehreren Wochen am Herd, ab Ende August brutzeln «Oma & Bella» in Berlin osteuropäisch-jüdische Spezialitäten.

Zwei Meister am Herd: Michel Bras und sein Sohn Sébastien.

Foto: Mindjazz – DPA

Der seit Jahren andauernde Hype ums Kochen ist – neben den zahllosen Fernsehshows und Rezeptbüchern – auch auf der Leinwand ungebrochen. Ein in jeder Hinsicht delikates Beispiel dafür legt TV-Dokumentarfilmer Paul Lacoste in seinem ersten Kinofilm vor: In «Entre les Bras – 3 Sterne. 2 Generationen. 1 Küche.» zeichnet er ein sehr stilles, aber eindringliches Porträt des weltberühmten Drei-Sterne-Kochs Michel Bras, der den Stab in seinem französischen Restaurant «Bras» an seinen Sohn Sébastien übergibt.

Nicht nur die Begleitung der beiden Meister am Herd durch den Wechsel der Jahreszeiten – von einem Frühling zum nächsten – erinnert hier an subtile asiatische Ästhetiktraditionen. Auch die blassen Farben, der Minimalismus der Bilder und die teilweise extreme Langsamkeit verleihen der Dokumentation einen entsprechenden Kunstcharakter. Zugleich ist Lacostes Produktion eine Hommage an die herbe Hügellandschaft des Aubrac, der die meisten der von den genialen Kreativköchen verwendeten Zutaten entstammen. Weiterer Aspekt ist die gefühlsmäßig aufgeladene Familiengeschichte der bodenständigen Bras, in der seit Generationen professionell gekocht wird. «Es ist angeboren», sagt die Großmutter über das Talent, das heute bereits die kleinen Urenkel ausleben.

Statt der ortsüblichen Würste, Eintöpfe und Kutteln servierte der 1946 geborene, mit seinen runden Brillengläsern wie ein schüchterner Mathematikprofessor wirkende Michel bereits Ende der 70er Jahre Makrele mit Johannisbeeren. Seinen legendären Ruf erwarb er sich mit geradezu geistig wirkenden Kompositionen aus Produkten, die er zuvor häufig in feinste Pasten, Gelees und Stängelchen verwandelt hat.

Der ebenfalls introvertierte Sébastien, Jahrgang 1971, der wie der Vater neben seiner für den Service verantwortlichen Frau arbeitet, zeigt Respekt vor dessen Kunst und will diesen Stil beibehalten. Doch entwickelt er seine eigene Note, wenn er etwa aus der schon von der Großmutter verwendeten Milchhaut eine Kreation mit Schokolade, Brombeeren und einem jungem regionalen Käse zaubert. Sieht köstlich aus – und überzeugt auch seinen gern skeptischen Vater.