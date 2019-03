„Ein Gauner & Gentleman“: Robert Redfords letzte Rolle

In der Kriminalkomödie „Ein Gauner und Gentleman“ ist Robert Redford als notorischer Bankräuber und Ausbrecherkönig zu sehen. Mit einer fröhlichen Rolle wolle er seine Schauspielkarriere beenden, teilte der Star im vorigen Jahr mit. Es ist ein würdiger Abschied.

Los Angeles (dpa). Als Bankräuber wurde Robert Redford vor 50 Jahren zum führenden Hollywood-Star. In der Western-Komödie „Zwei Banditen“ (Originaltitel: Butch Cassidy and the Sundance Kid) überfiel er zusammen mit ...